Başkan Tok'tan hacılara ziyaret

İkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getiren hacıları evlerinde ziyaret ediyor. Ziyarette Başkan Tok, Hacılara Kâbe örtüsü ile kaplı Kur’an-ı Kerim hediye ediyor.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım ilçesinden kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getirenleri tek-tek ziyaret ediyor. Hacdan dönen hacıların evlerine konuk olarak, ’hayırlı olsun’ dileklerini ileten Başkan Tok, ziyaretlerde ev sakinlerinin yakın ilgiyle karşılaştı. Hacılardan kutsal topraklarda yaşadıkları anıları dinleyen Tok, kendisinin de hac görevini yerine getirdiği dönemde yaşadıklarını paylaştı.

Hacı olma bahtiyarlığına erişen hacılar ise hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkürlerini sunarak, kendilerini ziyarete gelen belediye heyetine zemzem suyu ve hurma ikramında bulunuyor.

HACDAN DÖNEN ŞEHİT

ZOR'UN AİLESİNE ZİYARET

Bir önceki belediye başkanlığı döneminden itibaren her yıl hacıları evlerinde ziyaret ettiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Hac vazifelerini yerine getirerek dönen hemşerilerimizi her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaret ediyoruz. Bu yıl ilk ziyaret ettiğimiz hacılarımız Iğdır Şehidimiz Burak Zor ‘un anne ve babası oldu. Şehit ailemize hem Türk Bayrağımızı hem de Kâbe motifli Kuran-ı Kerim Hediye ederek hasbıhal ettik. Ardından İlçemizde ikamet eden hacılarımızı ziyaret ederek hediyelerimizi sunduk. Hacılarımızı bu kutsal görevi yerine getirdikleri için kutluyor, ’hayırlı olsun’ dileklerimizi ifade ediyoruz” diye konuştu. Yalçın KARATAŞ