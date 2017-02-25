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Batı Trakya Türklerinin Eğitim, Basın Ve Dini Durumları Edirne’de Konuşuldu

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Batı Trakya Türklerinin Eğitim, Basın Ve Dini Durumları Edirne’de Konuşuldu
Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde, "Batı Trakya Türklerinin Eğitim, Basın, Dini Durumları" çalıştayı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde, "Batı Trakya Türklerinin Eğitim, Basın, Dini Durumları" çalıştayı düzenlendi.

Balkan Araştırma Enstitüsünün düzenlendiği Balkan Çalıştayları kapsamındaki "Batı Trakya Türklerinin Eğitim, Basın ve Dini Durumları" konulu program Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato salonunda gerçekleşti. Programa katılan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinde Balkanlar'dan 2 bini aşkın öğrenci olduğunu söyleyerek bu rakamı 2023'e kadar 10 bine çıkaracaklarını belirtti.

"Hedefimiz 10 bin Balkan öğrencisi"

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesinde 2 bini aşkın Balkanlar'dan gelmiş öğrenci var. Tüm Türkiye baktığımız da böyle bir sayı başka bir üniversite de yok. Balkanlar'ın bizi de tercih etmesi tesadüf değildir. Coğrafi, kültürel benzerlikler vardır. Biz misyon olarak 2023'e kadar bu sayıyı 10 bine kadar arttırmayı düşünüyoruz. Bunu artırabilmek için neler yapılmalı, üniversiteye bu işte neler düşer anlamında böyle bir çalıştay düzenledik. Oranın dinamiklerini ve sorunlarını daha iyi öğrenip, dersimize çalışarak, orada doğru bir şekilde hareket ederek Trakya Üniversitesini ve Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz, toplantının gayesi budur. Amacımız, hem daha iyi tanımak hem de üniversitemizin üzerine düşen görevi daha iyi belirlemektir" diye konuştu.

Batı Trakya Türklerinin Eğitim, Basın Ve Dini Durumları Edirne’de Konuşuldu

Batı Trakya Türklerinin Eğitim, Basın Ve Dini Durumları Edirne’de Konuşuldu

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