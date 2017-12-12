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Batman Belediyesi Mezarlıklara 10 Bin Fidan Dikecek

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Batman Belediyesi Mezarlıklara 10 Bin Fidan Dikecek
Mezarlıklara yönelik çalışmalarını sürdüren Batman Belediyesi Nisan 2018 tarihine kadar mezarlıklara 10 bin fidan dikecek.

Mezarlıklara yönelik çalışmalarını sürdüren Batman Belediyesi Nisan 2018 tarihine kadar mezarlıklara 10 bin fidan dikecek.

Batman ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüklerinden alınan fidan ve süs bitkilerinin dikimine başlayan Batman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Nisan 2018 tarihine kadar 10 bin fidan dikimini hedefliyor. Mezarlıkları yeşillendirmek için Batman ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüklerinden teslim alınan hibe fidan ve süs ağaçlarının dikimine başlayan Mezarlıklar müdürlüğü ekipleri, Batman Orman İşletme Müdürlüğünden 5 bin adet fidanın da sözünü aldı. Belediye Bünyesinde bulunan 11 mezarlıkta 4 bin 979 fidanın dikim çalışmalarına başlayan Mezarlıklar Müdürlüğü, fidan dikmek isteyen mezar sahiplerine de fidan verileceğini belirtti. Dikimi yapılacak fidanlar içinde elder çamı, mavi aşılı servi, top mazı, mazı, hanımeli sarmaşık ve iğde türleri yer alıyor.

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