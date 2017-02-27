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Bm Askerleri Saat Çaldı, Hırsızlık Anı Kameralara Yansıdı

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Bm Askerleri Saat Çaldı, Hırsızlık Anı Kameralara Yansıdı
Lefkoşa'da çarşı iznine çıkan Birleşmiş Milletler (BM) askerleri, girdikleri dükkandan saat çaldı.

Lefkoşa'da çarşı iznine çıkan Birleşmiş Milletler (BM) askerleri, girdikleri dükkandan saat çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafta sonu çarşı iznine çıkan BM askerlerinden Dayle Curan, Michel Fletchel ve Mataıasi Cosu Lefkoşa'da bir dükkana girdi. 2 asker dükkan çalışanlarını oyalarken, diğer asker ise dolapları açarak kontrol ettikten sonra saat reyonunda bulunan saati alarak cebine koydu. Aynı gün yapılan hırsızlığı fark etmeyen çalışanlar, ertesi gün saat reyonunda bir saatin eksik olduğunu anlayınca kamera kayıtlarını inceleyerek durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarının ardından askerler hakkında Lefkoşa Adli Şube görevlileri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan dükkan çalışanı Erdi E, "Dükkanımızdan saat çalanlar sıklıkla gelen müşterilerimizden, yani BM'de de görevli askerler. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü hafta sonu yoğun iş saatleri arasında geldiler. Beni saat reyonuna çağırarak saat fiyatlarını sordular. Bende elimde hesap makinesi ile döviz bazında fiyat verdim. Sonra diğeri bana bazı şeyler sormak için öbür odaya çağırdı ama niyeti beni meşgul etmekmiş. Zira beni diğer reyonda meşgul ederken dolapları karıştırmış, tabi ki bu görüntüleri daha sonra kameradan gördük. Ben diğer tarafa geçince o beyaz tenli olan, önce saat reyonların altındaki dolapları açarak kontrol etti. Sonra saat reyonunu açtı ve oradan bir saat aldı, saati cebine sakladı ve arkadaşları ile hiçbir şey olmamış gibi dükkanı terk etti" dedi.

Kıbrıs BM askeri yetkilileri, dükkana gelerek incelemede bulunurken, hırsızlık yaptığı tespit edilen askerler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.

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