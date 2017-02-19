Canik'te görkemli gala

Canik Belediyesi ve History Studies Dergisi tarafından düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Göç' konulu sempozyumu sona erdi. Başkan Osman Genç, bilim insanlarına 'Şehir ve Kadın' kitabını hediye etti

Canik Belediyesi tarafından History Studies Dergisi işbirliği ile düzenlenen "Geçmişten Günümüze Göç" konulu VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış oturumu sona erdi. Toplam 10 ülke ve 70 üniversiteden 16'sı yabancı olmak üzere 222 bilim insanının katıldığı sempozyumun kapanışına Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Başkan Yardımcısı Alican Usta, History Studies Dergisi Editörü Prof. Dr. Osman Köse de katıldı.

SAMSUN'U DA İLGİLENDİRİYOR

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, dünyayı, Türkiye'yi, hatta Samsun'u da yakından ilgilendiren göç konusunu masaya yatırarak, dünyanın farklı bölgelerinden bilim insanlarının araştırmalarını insanlığın yararına sunmayı amaçladıklarını belirterek, oldukça faydalı geçen sempozyumda bilim insanlarınca ortaya konulan bildirileri kitaplaştıracaklarını söyledi. Sempozyumun oldukça faydalı olduğuna da vurgu yapan Başkan Genç, "Bu önemli sempozyuma katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BİLİM İNSANLARI MEMNUN KALDI

Sempozyumun kapanış oturumuna katılan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek de, uluslararası bir sempozyumu başarıyla gerçekleştiren ve göç gibi önemli bir konuyu gündeme getiren Başkan Genç'i tebrik etti. History Studies Dergisi Editörü Prof. Dr. Osman Köse, Canik Belediyesi ile birlikte 7. uluslararası sempozyumu başarıyla gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Sempozyuma katılan bilim insanları da, böyle büyük bir sempozyumda kendilerini bir araya getiren Canik Belediye Başkanı Osman Genç'e teşekkür etti.

MUHTEŞEM GALADA SÜRPRİZ

Amisos Otel’de hem sempozyumun kapanış hem de “Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın” kitabının galası yapıldı. Galada bilim insanlarına sürpriz yapan Başkan Genç, bir önceki sempozyum olan Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın’ın kitabını bilim insanlarına hediye etti. Kitaba yoğun ilgi gösteren bilim insanları, Canik Belediyesi tarafından çıkarılan kitabı çok beğendiklerini ve şehir ve kadın konusunda herkesin yararlanabileceği bir eser olduğunu söyledi. Başkan Genç, Geçmişten Günümüze Kadın ve Şehir kitabını bilim insanlarına ve insanlığa armağan ettiklerini belirtti. Başkan Genç, gala sonunda katılım belgelerini takdim etti.