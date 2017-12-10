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Durmuş Ali Özkale’den İmza Günü Ve Söyleşi

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Durmuş Ali Özkale’den İmza Günü Ve Söyleşi
Emekli öğretmen Yazar ve Şair Durmuş Ali Özkale, imza günü ve söyleşi etkinliği düzenledi.

Emekli öğretmen Yazar ve Şair Durmuş Ali Özkale, imza günü ve söyleşi etkinliği düzenledi.

Karahan Kitabevi'nde gerçekleştirilen imza günü ve söyleşi etkinliğinde Durmuş Ali Özkale bugüne kadar yazdığı 30 kitabını okur severlere imzaladı. Özkale, söyleşisinde edebiyatı ve sanatı sevdiğini belirterek, "Sanatın ve edebiyatın yaygınlaşmasını istiyorum. Tüm çalışmalarımız hep bunun için olmuştur" dedi.

Özkale, sanatta yetenek, beceri, yaşanmışlık, okuma-gözlem, analiz ve sentez ile birlikte estetik birlikteliğinin olması gerektiğini ifade ederek, "Sanata saydığım bu özellikler güzellik katar. Estetik yakışır olmak demektir. Güzellik öznel bir kavramdır. Estetikte uyum ve orantı birlikte olmalıdır" diye konuştu.

Özkale'yi imza gününde yazar, sanatçı dostları ile öğrencileri yalnız bırakmadı.

Bugüne kadar 30 kitabı bulunan eğitimci şair Özkale, yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptıktan sonra emekli oldu. Müzisyenlik ve bağlama öğretmenliği de yapan Durmuş Ali Özkale, çeşitli koroların kurucuları arasında yer aldı.

Özkale'nin şiir ve yazıları birçok dergi ve gazetede yayınlandı.

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