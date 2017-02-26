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El Bab’a Sevkıyat Sürüyor

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El Bab’a Sevkıyat Sürüyor
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri sevkıyat sürüyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri sevkıyat sürüyor.

TSK'nın desteğinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçmesine rağmen Elbeyli ilçesi ve sınır hattındaki askeri hareketlilik sürerken, Fırat Kalkanı Harekatının 187'nci gününde Kilis'in Elbeyli ilçesindeki askeri araçlar El Bab tarafına gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatının koordinasyonunun yürütüldüğü Elbeyli ilçesinden Suriye'nin Çobanbey (RAİ) El Bab tarafına askeri araçların gidiş gelişi sürüyor. El Bab tarafındaki askeri birliklerin tüm ihtiyaçları Elbeyli ilçesinden gönderiliyor.

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