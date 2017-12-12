Eltiler Hayvan Çiftliği Kurdu, Kadınlara Örnek Oldu

Niğde'de iki elti "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldıkları hayvan desteği ile çiftlik kurdu.

Niğde'de iki elti "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldıkları hayvan desteği ile çiftlik kurdu.

Kiledere Beldesi'nde ev kadını olan eltiler Hülya Gültekin ve Yasemin Gültekin kafa kafaya verip "Genç Çiftçi Projesi" ile küçük bir besi çiftliği kurdu. Kadın girişimciler gayretleriyle örnek oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesini televizyonda duyan eltiler projeden yararlanmak için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvurdu. Projeleri kabul edilen eltilere 6'şar adet büyük baş hayvan desteği sağlandı.

Kurdukları mini bir çiftlikte hayvanlara gözü gibi bakan eltiler Yasemin Gültekin ve Hülya Gültekin, hayallerinin büyük bir hayvan çiftliğine dönüştürmek olduğunu söylediler.

Yasemin Gültekin, "Ben projeyi eltimden duydum. İkimiz kafa kafaya verdik bir şeyler olsun istedik. Birlikte projeye başvurduk. 6 tane bana 6 tane de eltim inek aldı. İkimiz birlikte besliyoruz. Eltimle el ele verip büyük bir çiftlik kurmak istiyoruz" dedi.

Hülya Gültekin ise desteklerden dolayı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman ise "'Genç Çiftçi Projesi kapsamında 6'şar tane kişi başına hayvan veriyoruz. 2016 yılında 60 proje ile 2017 yılında ise 89 proje ile büyükbaş olarak hayvan verdik" dedi.