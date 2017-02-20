FUTSAL'DA ELEME HEYECANI

Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği'nde heyecan sürüyor. Bugün oynanan maçlarda rakiplerini mağlup eden Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Çarşamba Bulutoğlu Anadolu Lisesi büyük avantaj yakaladı

Samsun'da Okul Sporları Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği müsabakaları tüm hızıyla sürüyor. İlkadım Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, Canik Atatürk Spor Salonu’nda Ayvacık Çok Programlı Anadolu Lisesi ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan takım İlkadım temsilcisi oldu. Spor Lisesi maçın ilk yarısını Çiğdem'in golü ile 1-0 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren İlkadım temsilcisi Songül, Çiğdem ve Beyza ile üç gol daha bularak maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Diğer maçta ise Çarşamba Bulutoğlu Anadolu Lisesi, Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 4-0 mağlup ederek turnuva dışında bıraktı.