Hangi akademisyenler?

Akademisyenlerin ihraç tartışmaları sürerken hangilerinin geri döneceği tartışmaları başladı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, listenin yeniden değerlendirilmek üzere YÖK’e gönderileceğini ve yanlışların düzeltileceğini söylerken, YÖK mağduriyetlerin hukuk çerçevesinde düzeltileceğini açıkladı.

İlk başörtülü milletvekili olarak meclise giren Merve Kavakçı’nın eşi Prof Dr Cihangir İslam, daha önce de 90’lı yıllarda 3 kez olmak üzere, aynı nedenle 4. kez AKP iktidarı tarafından akademisyenlikten çıkarıldığını ve akademisyenler bildirisini de imzaladığını söylüyor.

” T.C.Devleti’nin güneydoğuda ‘Kürtlere’ soykırım yaptığı” iddia edilen 1. Bildiri’de de adı olan Prof. Dr. Baskın Oran'ın açıkladığı ve Cihangir’in imzaladığı 4 maddelik 2. Akademisyen Bildirisi şöyle:

1. Erdoğan rejimi bizzat yarattığı kargaşayı bahane ederek resmi ideoloji dışındaki farklı düşüncelerini ifade eden akademisyenler başta olmak üzere Türk halkına 12 Eylül'ü aratacak bir baskıyı asla uygulayamaz.

2. Hendekler ve barikatlar denilen olay bugünkü kargaşanın sebebi değildir. Kürtlere 1919'dan bu yana verilip tutulmayan sözlerin, son olarak da müzakere masasının devrilmesinin yarattığı hayal kırıklığının ve Kürtlere uygulanagelmiş boğucu baskının günümüzdeki koşulları sonucudur.

3. Erdoğan rejimi bunları bahane yaparak kendi Kürt vatandaşlarını öldüremez, zulmedemez, onurlarını ayaklar altına alamaz, cenazelerini zırhlı araçlar arkasında sürükleyemez, kentlerini harabeye çeviremez.

4. PKK ise Kürtlerin imha edilmesi politikası ile mücadele ederken kör teröre kayarak sivillere zarar veremez, kendi halkını çaresiz bırakamaz, iktidara daha büyük baskı uygulama fırsatı yaratamaz.

1915 Ermeni Tehciri (Zorunlu Göç) ile ilgili böyle bildiriler yayımlanmış olsaydı, iddiaların gerçek olup olmadığına bakılmaksızın, bugün Türkiye sözde ‘Soykırımı’ kabullenmek, Ermeniler’e toprak vermek ve de Tazminat ödemek zorunda kalırdı.

Akademisyenlerin imzaladığı bugün için kağıt parçasından öteye bir anlamı olmayan bu yazılar yarının tarihi, bu milletin makus talihi olabilir. Akademisyen attığı imzanın anlamını ve sorumluğunu bilendir. Millete ‘kara talih’ yazanlar, eşzamanlı olarak kendi kaderlerini de yazdıklarının elbette ki farkındadır. Sahipsiz vatanın batması haktır, ancak bu vatan sahipsiz değil.

CumhurBaşkanı Erdoğan’ın ‘at izi it izine karıştı’ dediği durum akademisyen ihracında da söz konusu. Ancak senin FETÖ’cün, benim FETÖ’cüm ayrımı bu milletin bir türlü belini doğrultamamasına neden olduğu gibi; senin akademisyenin benim akademisyenim ayrımı da üniversiteleri çökertir.

Hiç kimseye yasayla tanımlanmayan bir ceza verilemeyeceği gibi; hiç kimse de yasayla suç olduğu tanımlanmayan bir eylemden dolayı da ceza verilmemeli. Aynı şekilde yasayla suç olduğu tanımlanan fiili işleyenler arasında da ayrım yapılmalı, yasalar herkese eşit uygulanmalı.

***16 Nisan’daki Referandum hayırlı olsun.