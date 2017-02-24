Himmet Karadağ: ’Varlık Fonuna Devredilen Şirketlerin Stratejilerinde Değişiklik Yok’

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Turkcell ve Koç Holding hisselerinde çarşamba günü yaşanan anlık düşüşün algoritma kaynaklı...

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Turkcell ve Koç Holding hisselerinde çarşamba günü yaşanan anlık düşüşün algoritma kaynaklı olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, CEO Club toplantısının açılış konuşmasını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karadağ, Turkcell ve Koç Holding hisselerinde çarşamba günü yaşanan anlık düşüşün algoritma kaynaklı olduğunu, işlemin nereden yapıldığının belirlenip SPK'ya iletildiğini belirtti.

İşlemlerden kaynaklı yatırımcının zararı olduğunu belirten Karadağ, "Borsa olarak almak isteyenlerin taleplerini toplayıp satmak isteyenlerle eşleştiriyor. Diyelim ki 5 TL'den işlem gören Turkcell hissesini 8 TL'den almak için algoritma girmişsin. Sistem çalışmaya başlamış, biz o noktada ne yapabiliriz veya 10 TL'lik hisseyi 5 TL'den satarım diye emir girmişsin. Borsa olarak bunu benim engellemem gerekiyor mu? Hayır. Belli fiyat seviyelerinde yukarı ve aşağı yönlü dalgalanmalar olduğunda sistemi aşırı oynaklığa karşı korumak için devre kesicilerim var. Bizim açımızdan sistemik bir risk değil" diye konuştu.

"Varlık Fonuna devredilen şirketlerin stratejilerinde değişiklik yok"

Borsa İstanbul'un Varlık Fonuna devrine ilişkin soruya ise, "Hükümetin kararı. Varlık Fonu yüzde 100 devlet şirketi. Devrolunan şirketler itibariyle şu an stratejilerde bir değişiklik yok aynı şekilde devam edeceğiz. Varlık fonunda mümkün olduğunca kurumsal yönetim, ölçek ekonomisi anlamında maksimum katkıyı varlık tarafındaki şirketlerimize sağlamaya çalışacağız. Çalışmalar devam ediyor. Varlık fonu, sermaye piyasaları ve borsaya hem sinerji katacak hem de çok güzel menkul kıymetler getireceği için maksimum oranda destekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kör havuz uygulamasına ilişkin soruya Karadağ, "Nisan ayı başında borsada kör havuz uygulaması kaldırılacak" diye cevap verdi.

Forex'e kumar benzetmesi

Forex düzenlemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karadağ, "Yapılan iş sağlıklı bir iş mi sağlıklı bir gelir kaynağı mı? Sermaye piyasasında nitelikli yatırımcılarım yüzde 95'in üzerinde kayıp ve memnuniyetsizlikle sonuçlanıyorsa o işlem sağlıklı bir işlem değildir. Benim vadeli işlem ve opsiyon borsam var. Hedge amacıyla, kurumsal metadolojilerle yapılarsa tamam ama Forex'in kumardan çok bir farkı yok. Kumar güdüsüyle yapılan işlemler sermaye piyasamıza uymuyor" diye konuştu.