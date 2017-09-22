Ikby Başkanı Mesud Barzani: "Eğer Yine Ceza Verecekseniz, Beni Cezalandırın"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, "Eğer yine ceza verecekseniz, beni cezalandırın" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, "Eğer yine ceza verecekseniz, beni cezalandırın" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Erbil'de düzenlenen "referanduma evet" mitingde yaptığı konuşmada referandumun ertelenmeyeceğini söyledi. Barzani referandum kararından önce Bağdat'a "Bunu ciddiye alın" dediklerini belirterek "Referandum kararı tarihi ve cesurca bir karardır. Referandum şimdi hepimizin kararıdır" dedi. 100 yıldır Kürdistan halkının cezalandırıldığını savunan Barzani, "Hâlâ ceza vermeye doymadınız. Eğer yine ceza verecekseniz, beni cezalandırın" diye konuştu.