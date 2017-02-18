İntibak Umudu AYM’de

Milyonlarca işçi ve Bağ-Kur emeklisinin intibak umudu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.

2000 yılı sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon emekli, Yüksek Mahkeme’nin vereceği kararı dört gözle bekliyor. Promosyonda hayal kırıklığı yaşayan işçi emeklilerinin tek umudu çıkacak olumlu kararda.

Eğer Anayasa Mahkemesi ‘den sevindirici haber gelirse 5 milyon emeklinin aylığında 50 ile 355 lira arasında artış olacak. Günün koşullarına göre yetersiz aylıkla geçinmeye çalışan emekliye yapılacak olası intibak zammı bir nebze olsun rahat nefes aldıracak.

İşçi emeklisi İbrahim Avcı, 2000 yılı öncesinde emekli olanlara gerçekleştirilen intibak zammının, 2000 yılı ve sonrasındakilere de yansıtılması amacıyla önce Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. Kurum başvuruyu haklı buldu.

Bunun üzerine emekli Avcı, aynı amaçla Ankara İş Mahkemesi’ne dava açtı. Ancak dava reddedildi. Dava, temyiz edilerek Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, iş mahkemesinin ret kararını onadı. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun olumlu görüş bildirmesine karşın Ankara İş Mahkemesi ile Yargıtay davayı kabul etmedi .

İşçi emeklisi son çare olarak davayı bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. İşte beş milyona yakın emeklinin yıllardır beklediği intibaka son noktayı Yüksek Mahkeme koyacak. Eğer, Anayasa Mahkemesi 2000 öncesi emeklilere yönelik gerçekleştirilen intibakın yürürlük maddesini iptal ederse, 2000 sonrası emekli olanlar da intibak zammından yararlanacak.

Yani AYM’nin alacağı olumlu kararın ardından bireysel olarak dava açılmasına gerek olmayacak. AYM’nin yürürlüğe ilişkin olası iptal kararı, ayrım yapmaksızın tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayacak. Aylıklarına 50 ile 355 lira arasında artış yapılması gündeme gelecek.

AYM’nin kararı bağlayıcı olacağından Hükümetin 2000 sonrası emeklilerine de zam yapmak zorunda kalacak. Yok, Anayasa Mahkemesi de iş mahkemesi ve Yargıtay gibi davayı ret ederse intibak umudu tamamıyla bitecek. Belki bir umut iç hukuk yolları tükendiğinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olacak.

Yüksek Mahkeme’nin önümüzdeki günlerde açıklaması beklenen kararı bir anlamda 5 milyona yakın emeklinin geleceğini de belirleyecek. Eğer olumsuz karar çıkarsa promosyonun ardından ikinci kez hayal kırıklığı yaşayacak. Umarım öyle olmaz.

Yani işçi ve Bağ-Kur emeklisinin son umudu Anayasa Mahkemesi’nde. Merakla beklenen karar bakalım güldürecek mi, üzecek mi?

Bilindiği gibi 2000 yılı öncesinde emekli olan işçi ve Bağ-Kur’luların aylıklarına zam yapılmasına yönelik intibak düzenlemesi gerçekleştirilmişti. Dört yıl önce çıkarılan yasa ile hayata geçirilen intibak düzenlemesiyle emeklilerin aylıklarına 50 ile 335 lira arasında zam yapılmıştı.

Yasa çıkarılırken 2000 sonrasında emekli olanlar anlaşılmaz şekilde kapsam dışı bırakılmıştı. Farklı uygulama doğal olarak hoşnutsuzluk yaratmıştı.

Aynı statüde olmalarına rağmen birinin aylığında 50 ile 335 lira arasında artış yapılırken, diğerlerinin bu haktan yoksun bırakılması adil olmamıştı.

Yakınmaların ve taleplerin artması üzerine dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 2000 sonrası emeklilerini de kapsayacak intibak düzenlemesinin hayata geçirileceğini açıklamış, buna yönelik bir çalışma bile yapılmıştı. Ancak 2015’te araya seçimler girdi, Başbakan ve Hükümet değişti emeklinin intibakı da unutulup gitti.

Ayrımcılığın, adaletsizliğin giderilmesi için 2000 sonrası emeklilerini kapsayacak intibak yasasının çıkarılması aslında verilen sözün de gereği idi. Ama “bütçeye ek maliyet oluşturur” gerekçesiyle verilen söz, vaat yerine getirilmedi.

Birinin aylığına 50-335 lira arsında zam yaparken, diğerlerini bu haktan yoksun bırakmak sosyal devlet anlayışına da aykırı. Yüce Mahkemenin alacağı karar eşitsizliğin giderilmesi adına da çok önemli.

İşte bundan ötürü emeklinin gözü AYM’den çıkacak kararda.