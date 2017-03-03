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İranlı Şirketten 10 Milyon Euroluk Kredi Talebi

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İranlı Şirketten 10 Milyon Euroluk Kredi Talebi
İranlı Abedi Industrial Group şirketinin üst düzey yetkilileri, Kıbrıslı GIFA Holding'ten 10 milyon euro kredi danışmanlık hizmeti temin edebilmek için...

İranlı Abedi Industrial Group şirketinin üst düzey yetkilileri, Kıbrıslı GIFA Holding'ten 10 milyon euro kredi danışmanlık hizmeti temin edebilmek için KKTC'ye geldi.

İranlı Abedi Industrial Group şirketinin üst düzey yetkilileri, GIFA Holding'ten 10 milyon euro kredi danışmanlık hizmeti temin edebilmek için KKTC'ye geldi. Ortadoğudaki hizmet ağını her gün arttıran GIFA, dün İranlı Abedi Industrial Group şirketinin üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi. İran ve Ortadoğu pazarına yönelik GIFA'dan destek talep eden İranlı şirket, araçlarda oto gaz sistemine ilişkin yaptığı çalışmaları daha da geliştirebilmek için 10 milyon euro kredi talebinde bulundu.

GIFA Yönetim Kurulu Yusuf Kısa ve ekibi ile GIFA Holding'te gerçekleşen görüşmede Abedi Industrial Group'un faaliyetleri değerlendirildi. İranlı şirketi temsilen KKTC'de bulunan Ali Reza Esmail, Aram Khalili ve diğer isimler, GIFA Holding'in Ortadoğu'daki geniş ağını takip ettiklerini bu çerçevede danışmanlık hizmeti talebi için adaya geldiklerini dile getirdi.

"GIFA, Ortadoğu'da marka haline geldi"

Konu ile ilgili açıklama yapan Yusuf Kısa, geçtiğimiz günlerde İranlı Mines and Metal Technological şirketine sağladıkları 200 milyon euro krediyi hatırlatarak, İran pazarında oldukça güçlü hale geldiklerine dikkat çekti. GIFA'nın Ortadoğu'da bir marka haline geldiğini vurgulayan Kısa, "İran, Tunus, Suudi Arabistan ve Cezayir gibi ülkelerle çok yoğun çalışıyoruz. Sağladığımız destek ve güvenilirlik bu şirketlerin dikkatini çekiyor. Karşılıklı gelişen ilişkilerimizden memnunuz" dedi.

"Ülkelerine döndüklerinde KKTC'yi anlatıyorlar"

İranlı Abedi Industrial Group şirketinin KKTC'de misafir ettiklerini dile getiren Kısa, "Hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de kredi talepleri için gereken danışmanlık hizmetini sağlıyoruz. Onlar da ülkelerine gittiklerinde KKTC'yi de tanıtmış oluyorlar. Ülkemizi de düşünmek bizim için oldukça önemli. Ticari ağımızı her gün geliştirip faaliyet alanlarımızı arttırıyoruz" şeklinde konuştu.

İranlı Şirketten 10 Milyon Euroluk Kredi Talebi

İranlı Şirketten 10 Milyon Euroluk Kredi Talebi

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