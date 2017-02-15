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'İŞKUR kapınızı çalabilir'

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'İŞKUR kapınızı çalabilir'
Samsun Çalışma ve İş Kurumu tarafından 2017 Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında 'Açık İş İstatistikleri Çalışması' yapılacak.

Samsun Çalışma ve İş Kurumu tarafından 2017 Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında 'Açık İş İstatistikleri Çalışması' yapılacak. Samsun Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Haşim Meydan, araştırmanın 24'ünün 50+ istihdamlı, 66 tanesinin de 10-49 çalışanı olan iş yerleri olmak üzere il genelinde toplam 90 işletme yüz yüze görüşme tekniği ile ziyaret edilerek, gerçekleştirileceğini söyledi.

Samsun ve Türkiye genelinde 13-28 Şubat tarihleri arasında yapılacak çalışma ile bilgi veren İl Müdürü Haşim Meydan, iş yeri ziyaretleri esnasında işverenlere İŞKUR hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra yükümlülükleri, hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti de vereceklerini açıkladı. Meydan, araştırmanın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması temennisinde bulundu.

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