Kılıç: 'Tek adam endişeleri gereksiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 'tek adam' endişelerinin gereksiz olduğunu belirterek, "Sistem şeffaf, hesap veriyorsunuz" dedi

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı ile 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kampanya startını verdi. Toplantıyı eşi Eda Kılıç ile birlikte izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sistemin tek adamlığa yol açacağı yönündeki endişelerin gereksiz olduğunu kaydeden Bakan Çağatay Kılıç, "Sistemin içerisindeki her sistemde olduğu gibi farklı farklı unsurlar var. Meclis olduğu yerde duruyor hatta güçleniyor. TBMM Yasaları yapıyor. Bu sistemin içerisinde Cumhurbaşkanı yasayı yapmıyor. Bütçe kanununun dışında meclise sunacağı bir kanun yok. Bütün kanunları milletvekilleri sunacaklar. Bununla beraber artık yargı tek çatı altında tek bir yargı olarak her şeyin kontrolü içerisinde tarafsız olarak bu görevini yerine getirecek ve bağımsız olarak" dedi.

YENİ SİSTEM ŞEFFAF

Bakan Kılıç şöyle devam etti; "Şimdi buradaki kişisel anlamdaki bir yönetim anlamında bir eksiklik olduğu taktirde de zaten 5 yılda bir milletin önüne gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben 5 yılda bunları yaptım benim seçimle alakalı size soruyorum diyorsunuz. Millet size zaten ruhsatı vermez ise sizi yönetimle alakalı olarak size bu sorumluluğu vermez ise siz bu sistemin içerisinde olamazsınız. Dolayısıyla bu soruyu sorduğunuz zaman aslında siz millete karşı, milletin seçimine karşı bir güvensizlik hissediyormuş gibi oluyorsunuz. Yoksa sistemin içerisindeki aslında orada muhalefetin dile getirmeye çalıştığı daha doğrusu söyleyemediği bir türlü kişisel anlamda saldırmak istemediği için herhalde dile getirmediği şey Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsındaki eleştiriyi söylüyorlar. Ama bu sistemde bütün her şey ortada ve açık. Hesabı da veriyorsunuz, hesabı vermekle beraber aynı zamanda milletin önüne de her 5 sene de bir çıkıyorsunuz."