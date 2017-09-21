Kırıkkale’de Kışlık Nohut Ve Mercimekte Verim Beklenenin Çok Üstünde

Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, nadas oranını azaltmak için düzenledikleri kışlık nohut ve mercimekte verimin beklenenin...

Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, nadas oranını azaltmak için düzenledikleri kışlık nohut ve mercimekte verimin beklenenin çok üstünde olduğunu söyledi.

Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında il genelinde bir sene süresince düzenlenen çalışmalar ve Kırıkkale'de yaşanan sıkıntılar üzerinde duruldu. İl genelindeki nadas alanlarının fazla olması, hayvan varlığındaki azalma, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmeyişi, tarımda çalışan genç nüfustaki eksiklik gibi sıkıntıları aşmak üzere çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, düzenledikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Nadas alanlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda son yıllarda yaptıkları çalışmalarla büyük oranda artış sağladıklarını ifade eden Yılmaz, kışlık mercimek ve nohut ekimi desteklerini sağlamada başarıyı elde ettiklerini söyledi. Bu konuda kendilerine yoğun talep olduğunu dile getiren Yılmaz, çiftçileri kışlık tohumlara ve sertifikalı tohum üreticilerine yönlendirdiklerini ifade etti. Hayvancılığın desteklenmesi çalışmaları hakkında bilgiler veren Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Konya Ovası projesi (KOP) illerine sunulan yüzde 50 hibeli ahır yapımı desteğinden tanıtım toplantılarıyla Kırıkkale genelinden 26 başvurunun yapılmasının sağlandığını ve bu başvurulardan 9 tanesinin toplamda 1 milyon 323 bin lira desteği hak ettiğini belirtti. Organik tarım ve iyi tarım ile üretilen ürünlerin arttırılması ve 49 ilin karayolu ulaşım ağında kavşak noktada bulunan Kırıkkale'de organik ürün pazarının oluşturulmasının planlandığının altını çizen Yılmaz, bu amaçla yürütülen çalışmalarda Kırıkkale'de İyi Tarım Uygulaması yapılan alanlarda yüzde 100, organik tarım yapılan alanlarda yüzde 400 civarında artışın sağlandığına dikkat çekti. Yılmaz, amaçlanan artış ve planlanan çalışmalar neticesinde organik ürün satış noktası kurulması ve bu ürünlerin pazarlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Gençleştirme çalışmaları sürüyor"

Tarımla uğraşan genç nüfusta artışa yönelik projelerin durmaksızın devam ettiğini belirten Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, "Bakanlığımız tarafından yürütülen Genç Çiftçi Proje Destekleri kapsamında ilimize 2016 yılında 130 proje için 3,9 milyon TL, 2017 yılında 132 proje için 3 milyon 960 bin TL hibe verilmiştir. Bu kapsamda ilimizde tarımsal faaliyete başlayan genç çiftçilerimize İl Müdürümüz ve teknik personellerimiz tarafından yapılan ziyaretler ile teknik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Miras yoluyla bölünmüş ve mülkiyet problemi nedeniyle işlenemeyen arazilerimiz için Bakanlığımız arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalara hız verilerek arazilerimizin tarıma kazandırılmasına çalışılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Kırıkkaleli çiftçiye Kırsal Kalkınma Fırsatı"

Ayrıca değişen yönetmelikle Kırsal Kalkınma Desteğinde Kırıkkaleli çiftçilerinde faydalanabileceğini dile getiren Sırrı Yılmaz, "Bu proje kapsamında, kırsal turizm yeni tesis başvurusuna 1,5 milyon TL, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi, çiftlik faaliyetlerini geliştirmeye yönelik alt yapı yatırım konularına 500 bin TL, diğer proje konularında ise yeni tesis başvuruna 2 milyon TL, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme proje konuları 1,5 milyon TL ve tamamlama projelerinde 1,75 milyon TL'ye kadar hibe desteği verilir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30 bin Türk Lirası'dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

Düzenlenecek Kırsal Kalkınma Destek Projesi için son başvuru tarihi 11 Aralık, proje hakkında daha detaylı bilgi ise İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinden alınabilir.