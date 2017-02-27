Kırıkkale'de partililere eğitim verildi

AK Parti, hafta sonunda Ankara Arena’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı ile referandum startını verirken, Kırıkkale İl Başkanlığı da teşkilat üyelerine eğitim toplantısı düzenledi.

AK Parti, hafta sonunda Ankara Arena’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı ile referandum startını verirken, Kırıkkale İl Başkanlığı da teşkilat üyelerine eğitim toplantısı düzenledi. Seçim İşleri Başkanı Av. Anıl Böke, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Öznur Usluadam ve İl Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Sözeri tarafından teşkilat üyelerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anlatıldı.

HER KADEMENİN GÖREVİ VAR

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatları, Yahşihan ve Bahşılı İlçe Teşkilatları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Başkanları katıldı. Teşkilatın her kademesinin referandum sürecine büyük önem verdiğini dile getiren İl Başkanı Akçay, "Teşkilatlarımız bu güne kadar Genel Merkezi'mizin verdiği görevlerin tamamını başarıyla icra etti. 16 Nisan'a kadar yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz. Bu tarihe kadar bütün zamanımızı referandum çalışmalarına harcayacağız" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE