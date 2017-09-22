Konya’ya Şehit Ateşi Düştü

Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz'in baba ocağına...

Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz'in baba ocağına ateş düştü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz şehit düştü. Şehidin acı haberi ise baba ocağı olan Akören ilçesinde oturan annesi Emine ile babası Ahmet Özcengiz'e yetkililer tarafında verildi. Şehidin baba evinde ambulans da hazır bekletildi. Şehit haberinin ardından yakınları ve vatandaşlar da taziye ziyaretine gelmeye başladı.

Şehit eşinin paylaşımı yürekleri burktu

Şehit Halis Özcengiz'in 3 yıl önce Esra Özcengiz ile evlendiği, çiftin 2 yaşında Hira Nur isminde çocukları olduğu belirtildi. Şehit Özcengiz'in en son Ramazan ayı içinde ailesinin yanına geldiği ve annesi Emine Özcengiz ile son yaptıkları telefon görüşmesinde de 1 Ekim'de memleketine yıllık izine geleceğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, şehidin eşi Esra Özcengiz'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında, asker postalı resminin üzerine, "İyiki asker eşi olmuşum. Aşkım askerim herşeyim" mesajlarını yazması yürekleri burktu.