Korkuteli Yazır Mahallesinde Domuz Avı

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesinde 65 avcının katılımıyla yapılan sürek avında, 19 yaban domuzu vuruldu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesinde 65 avcının katılımıyla yapılan sürek avında, 19 yaban domuzu vuruldu.

Korkuteli'nde ekili alanlara zarar veren yaban domuzları için Yazır Mahalle muhtarlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü, Avcılar Derneği ve Milli Parklar şefliği tarafından sürek avı düzenledi. 65 avcının katıldığı 2 gün süren sürek avında 19 domuz vuruldu.

Yazır Mahalle Muhtarı Ramazan Çelik, "Yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiği için Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüğüne müracaat ederek sürek avı talep ettik. Gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte sürek avı gerçekleştirdik. Sürek avında 19 yaban domuzu vurularak itlaf edildi" dedi.