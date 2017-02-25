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Meğer Erkekler Kadınların Başını Ağrıtıyormuş

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Meğer Erkekler Kadınların Başını Ağrıtıyormuş
Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, migren ağrısının erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görüldüğüne dikkat çekerek,...

Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, migren ağrısının erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görüldüğüne dikkat çekerek, "Kadınlar, erkekler baş ağrısı yapıyor şeklinde bunu haklı olarak kullanabilirler" dedi.

Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi doktorlarından Ertan, migren ağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ertan, migrenin çok sık görülen baş ağrıları arasında olduğunu söyledi. Migrenin en sık da kadınlarda görüldüğünü belirten Ertan, "Her baş ağrısı çeken 4 hastadan 1'i erkekse 3'ü kadın oluyor. Erkekler, "Kadınlar erkeklerin başını ağrıtıyor" şeklinde sataşıyorlar. Ama kadınlar da çok rahat bir şekilde, "erkekler baş ağrısı yapıyor" şeklinde bunu kullanabilirler" diyerek, konuya esprili bir yaklaşımda bulundu.

Kişiye uygun tedavi seçmek önemli

Dr. Ertan, tedavisi hakkında ise, "Migren tedavisi, çok çeşitlidir. Tedavide, tansiyon ilaçları, epilepsi ilaçları ve bunun yanında antidepresan ilaçlar da kullanılıyor. Tedavisi bilindiği kadar zor da değil, gerçekten kişiye uygun tedaviyi seçmek gerekiyor. Kişiyle iyi diyalog kurmak gerekiyor, doktor-hasta ilişkisinin iyi olması gerekiyor. Bütün ilaçları deneyen ve sonrasında yine sonuç alamayan hastalarda da botoks tedavisi oldukça güzel sonuç veriyor. Alın bölgesine, başın arkasına, boyna, enseye 31 nokta botoks yapıyoruz. Bununla da en azından hasta botoks etkisi geçesiye kadar da nefes almış oluyor, rahatlamış oluyor" diye konuştu.

Baş ağrısı deyip geçmeyin

Baş ağrısının çok sık görüldüğünü ancak baş ağrısı şikayetiyle hastanelere başvuranların sayının az olduğunu anlatan Uzman Dr. Ertan, şöyle devam etti:

"Baş ağrısı oldukça sık görülmesine karşın polikliniğe, bir nöroloji uzmanına veya aile hekimine başvuran kişi sayısı da bununla ters orantılı olarak da az. Herhalde migren baş ağrısını doğal olarak algılayıp tedavisinin de olmadığını düşünerek doktorlara başvurmuyorlar. Bazen bazı hastalıklar migren, baş ağrısı gibi düşünülüp altta başka hastalıklar da atlanabiliyor. O nedenle baş ağrısı önemli bir konu ve mutlaka bu şekilde şikayetleri olan hastaların güvendikleri bir hekime danışmaları gerekmekte."

Meğer Erkekler Kadınların Başını Ağrıtıyormuş

Meğer Erkekler Kadınların Başını Ağrıtıyormuş

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