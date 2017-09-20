Mersin Barosu’ndan Avukatlar İçin Yeşil Pasaport Atağı

Mersin Barosu, kanun maddelerinde kamu görevi yaptıkları açıkça ifade edilen avukatların da yeşil pasaport alabilmeleri için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Mersin Barosu, kanun maddelerinde kamu görevi yaptıkları açıkça ifade edilen avukatların da yeşil pasaport alabilmeleri için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, yaptığı yazılı açıklamada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6. maddesinin 3'üncü fıkrasında kamu görevi kavramının tanımının, "Kamu görevlisi, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişidir" şeklinde yapıldığını belirtti. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1. maddesinde de "Avukatlık kamu hizmeti ve serbest meslektir", "Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder" hükmü ile avukatın kamu görevi ifa ettiğinin açık bir şekilde belirtildiğini kaydeden Er, "Aynı kanunun 57. maddesinde de "görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar karşısında bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır" şeklindeki düzenleme ile de yargı faaliyetinin üç önemli unsurundan biri olan savunma faaliyetini yerine getiren biz avukatların kamu görevi ifa ettikleri açıkça vurgulanmıştır" dedi.

Kamu görevi yaptığı son derece açık olan avukatların hususi damgalı pasaport sahibi olma konusunda hakim ve cumhuriyet savcılarından farklı bir muameleye tabi tutulması için hiçbir geçerli sebep bulunmadığına dikkat çeken Er, "Belirtilen nedenler açık olup, biz avukatların yeşil pasaport sahibi olmaması için hiçbir neden bulunmamaktadır. Ülkemizde en kutsal görevi yerine getiren ve kamu hizmeti görevini de üstlenen tüm avukatlarımızın yeşil pasaport sahibi olabilmelerinin gerekliliğini düşünerek, Adalet Bakanlığı'na yeşil pasaport talebinde bulunduk" ifadelerini kullandı.