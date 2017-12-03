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Migrene antikor tedavisi geliştirildi!

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Migrene antikor tedavisi geliştirildi!
Migrene karşı antikor tedavisi geliştirildi. İngiltere'de geliştirilen antikor iğnesinin migren nöbetlerinin sayısını ve ağrıların şiddetini azalttığı tespit edildi

İngiliz bilim insanları, migrene karşı antikor iğnesi geliştirdi. 

Migrene karşı geliştirilen antikor iğnesinin hem migren nöbetlerinin sayısını hem de ağrıların şiddetini azalttığı tespit edildi.

Londra'daki King's College Hospital'da geliştirilen yöntemin denendiği araştırmaya göre; migren hastalarının yaklaşık yüzde 50'si aylık migren nöbetlerinin yarı yarıya azaldığını söyledi.

Açıklamaya göre; antikor iğnesiyle beyindeki kimyasalların aktivitesi değiştiriliyor. Ancak uzmanlar tedavinin uzun vadeli etkilerini görmek için yeni klinik deneyler yapılması gerektiğini ifade ediyor.

YAŞAM KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Hastanın günlük yaşamanı etkileyebilen, gün içerisinde gerçekleştirdiği aktivitelerde kısıtlılık yaratan bir baş ağrısı tipi olan migren, dünya genelinde her yedi kişiden birini etkileyerek, hastaların yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürüyor.

MİGRENİ NELER TETİKLER?
Migren tetikleyicileri kişiye göre farklılık gösterebilir. Aynı kişide bir atağı farklı bir neden tetiklerken bir başka migren atağını farklı bir neden tetikleyebilir. Uzmanlara göre; bu nedenle tüm tetikleyicilere dikkat etmek gerekiyor. Örneğin peynir ve çikolata gibi bazı yiyecekler migreni tetikleyebilir. Bunun yanı sıra öğün atlamak veya öğünü geciktirmek, yeterli su içmemek de migren ataklarına neden olabilir. Uyku düzeni de migren için önemlidir. Az ya da fazla uyumak, yoğun egzersiz yapmak ve uzun süreli yolculuklar da migren ağrısına neden olabilir. Çevresel etkenler migren ağrılarınızı tetikleyebilir. Çok parlak ve yanıp sönen ışıklar, keskin kokular ve iklim değişiklikleri migren ağrılarınızı etkiler. Bunların yanı sıra duygusal ve psikolojik faktörler ve kadınlardaki hormonal değişimler de migreni en çok tetikleyenler arasında sayılır.

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