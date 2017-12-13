Minik Kardelenler "Yerli Malı Haftasını" Kutladı

Özel Kardelen Koleji anasınıfı öğrencileri yerli malı haftasının büyük bir coşku içinde kutladılar.

Özel Kardelen Koleji anasınıfı öğrencileri yerli malı haftasının büyük bir coşku içinde kutladılar.

Minik öğrenciler evlerinden getirmiş oldukları yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşarak yerli malı haftasını büyük bir coşku içinde kutladılar. Ülkemizde ve Nevşehir'de coşkuyla kutlanan "Yerli Malı Haftası" Kardelen Koleji öğrencileri tarafından da büyük bir ilgi ile kutlandı. Kardelen anaokulu öğrencileri tarafından kutlanmaya başlayan hafta 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaya devam edilecek.