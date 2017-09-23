Ordulu 120 bin kişiye sağlıklı 'içme suyu'

Ordu'da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından temeli atılan 4 baraj tamamlandığında yaklaşık 120 bin kişi sağlıklı içme suyuna kavuşacak

Ordu'da yerleşim birimlerinin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak, selden kaynaklı afetleri gidermek ve taşkınlardan korunmak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ordu'da ilçelerde başlatılan yeni baraj, gölet ve taşkın koruma inşaatları sürüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun temellerini atmasıyla bugünkü değerle keşif bedelleri 121 milyon TL olan baraj ve göletlerin yapımları, 31 Aralık 2018 tarihinde bitirilecek. Gölköy Kırtaş Barajı, Korgan Barajı, Kumru Barajı ve Ordu Çağlayan Barajları sayesinde özellikle Kumru, Korgan, Çaybaşı ve Gölköy ilçe ve çevre yerleşim birimlerinde yaşayan 120 bin kişi sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

2 BARAJ İNŞAATI SÜRÜYOR

İnşaatına başlanan 4 barajın yanı sıra temelleri daha önce atılan 2 barajın inşaatları ise sürüyor. İlküvez Barajı'nın inşaatının yüzde 30’u tamamlandı. Baraj ile 10 bini aşkın nüfusun yaşadığı İlküvez, Yoğunoluk, Devecik ve Kaynartaş yerleşim birimlerine içme suyu sağlanacak. Ordu Üniversitesi Barajı’nın ise yüzde 40'ı tamamlandı. Baraj ile 20 bin öğrencinin bulunduğu üniversite kampüsüne sağlıklı içme suyu sağlanırken, ayrıca 3 bin dekar arazi sel ve su taşkınlarına karşı koruma altına alınmış olacak.