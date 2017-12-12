Ormanda Kaybolan Şahıs Ölü Bulundu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan ve üç gündür yapılan aramalardan bir sonuç alınamayan Ahmet Sevinç (67)...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan ve üç gündür yapılan aramalardan bir sonuç alınamayan Ahmet Sevinç (67) isimli şahıs Örenköy yakınlarında hayvan otlatan kadın tarafından arazide ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy'de yaşayan Alzheimer hastası Ahmet Sevinç (67), üç gün önce bir yakınıyla mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayboldu. Sevinç'i bulmak için üç gündür yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Bugün öğle saatlerinde Alınören köyünde oturan Havva Önlü isimli kadın koyunlarını otlatmak için gittiği köyün 2 kilometre dışındaki Kayaarası mevkiinde yerde hareketsiz yatan bir şahıs görerek yakınlarına haber verdi. Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Ölen şahsın 3 gün önce ormanda kaybolan Ahmet Sevinç olduğu oğlu Ercan Sevinç tarafından teşhis edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ölen şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.