RUS'LARIN İLK PARDONU DEĞİL

Bolşeviklerin yönetimindeki Sovyetler Birliği’nin silah ve para desteği olmasaydı Kurtuluş Savaşını yine de kazandırdık ama sanırım çok zorlanırdık.
Sovyet Orduları Başkomutanı General Voroşilov’un heykelini, Mareşal Fevzi Çakmak’la birlikte Taksim Anıtına koyarak, Rus’lara şükran duygularımızı göstermişiz ama Rusya’yı yönetenlerden her daim dostluk görememişiz.
El Bab’da, 3 askerimizin şehit olması, 15 askerimizin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaya, Rus savaş uçaklarından atılan bombanın neden olduğu öğrenilince, Rusya, olayın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın verdiği koordinatlar nedeniyle yanlışlık sonucu olduğunu ileri sürerek ‘’pardon’’ diyor ama bu Rusya’nın ilk pardonu değil maalesef.
Yılmaz Öztuna’nın 14 Ciltlik ‘’Türkiye Tarihi’’ kitaplarından anlaşılacağı üzere 20 Ekim 1827’de Navarin’e savaş bayrağı çekmeden giren iki Rus gemisinden açılan ateşle, 57 gemimiz yanarak batmış, 8 bin askerimiz de şehit olmuş.
Bu konudaki ayrıntıları merak edenler, Yılmaz Öztuna’nın Türkiye Tarihi çalışmasının 11. cildindeki 78 ve 164. sayfalarıyla 12. ciltlerindeki 10.sayfada yazılanlara bakabilir.
Yılmaz Öztuna, Halil İnalcık ve İlber Ortaylı’yla birlikte görüşlerine itibar edilen az sayıdaki tarihçilerimizden biridir.
Öztuna’nın kitabında yazılanlara bakacak olursak, bu yaptığı hareket nedeniyle Avrupa ülkeleri tarafından ayıplanan Rusya, o zaman da ‘’pardon’’ demiş olsa bile, tazminat taleplerimize olumlu cevap vermemiş.
Öztuna’ya göre, Rusya bu ayıbına rağmen, İngiltere ve Fransa’ya Osmanlı topraklarını paylaşmayı bile teklif etmiş ama Rusya’nın aslan payını alacağını düşünen Fransa ve İngiltere bu teklife karşı çıkınca, Yunanistan’a muhtariyet verilme konusunda anlaşma sağlanmış.
Rus’ların, 30 Kasım 1853’te Sinop limanına düzenlediği baskında 12 gemiden oluşan filomuzdaki, gemilerin tamamını batırarak, 2 bin askerimizin yanı sıra Sinop halkından da çok kişiyi şehit ettiğini de biliriz.
Buna ‘’pardon’’ bile demeyen Rus’lar, Çeşme’de ve bugün Romanya sınırları içindeki Kartal’daki donanmalarımıza da sinsice saldırarak binlerce askerimizin daha şehit olmasına sebep olmuş.
Bütün bunları ‘’Rus’lara düşman olalım’’ diye söylemiyorum.
Kurtuluş savaşı sırasında Rus yardımına nasıl müteşekkirsek, Çar 2. Aleksandr kendisine esir düşen Şeyh Şamil’in Hac’ca gitmesi için izin vermesini de takdirle karşılamışız.
Ki;
Esir düştüğü gün sofrasına misafir ettiğinde, çok yemesine şaşırdığı Şeyh Şamil’e dönerek, ‘’korkarım sen beni de yersin’’ dediğinde, ‘’dinimiz domuz eti yemeyi yasakladı’’ diye cevap aldığı düşmanına gösterdiği saygının gereği olarak, O’nu Hac’ca gönderecek kadar iyi yürekli liderleri de olmuş Rus’ların.
Katerina ve Baltacı Mehmet Paşa için söylenenler bir tarafa, Rus halkından tarih boyunca çok fazla düşmanlık görmedik.
Nasıl Yunan halkını seviyorsak, Rus halkını da severiz aslında.
Bu iki milletin de bizi sevdiğine inanırız.
Halklarından hep sevgi ve muhabbet görmemize rağmen bu iki ülkenin yöneticileri ise bize hep düşmanca davranmıştır.
Garip bir çelişki olsa da durum böyle maalesef.
- BIST 87.473
- Altın 146,799
- Dolar 3,6888
- Euro 3,9268
- Samsun 3 °C
- İstanbul 4 °C
- Ankara -2 °C
- İzmir 3 °C
- Ordu 3 °C
- Sinop 3 °C
- Giresun -2 °C
- Amasya -2 °C
- Rize -3 °C
- Trabzon 4 °C
- Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvasında Bir Araya Geldi
- Vatandaşlardan Köy Tavuğuna Büyük İlgi
- Bergama’ya Yeni Köprü Geliyor
- Çatılarda Tehlikeli Kar Temizliği
- Samgaz’dan Arıza Açıklaması
- "Para Ağacı"na Büyük İlgi
- Muratpaşa’da Okul Salonlarına Yoğun İlgi
- Depresyonla İlgili Önyargıları Bir Kenara Bırakın
- Atık Kumaşlar Kadınların Ellerinde Yeniden Şekilleniyor
- Bakanlar Cazibe Merkezleri Tanıtım Toplantısı İçin Ardahan’a Geliyor
- Adana’ya 19 Ayda 73 Şehit Geldi, 51 Çocuk Yetim Kaldı
- Cezaevi Firarisi Eşi Ve Çocuklarını Rehin Aldı
- Tyb Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Tebriz’e Çıkarma Yaptı
- Hakkari’de 14 Hakem Adayı Göreve Hazır
- Muratapaşa’dan Sevgililer Gününde 15 Dakikada Bir Nikah
RUS'LARIN İLK PARDONU DEĞİL
- Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- Çatılarda Tehlikeli Kar Temizliği
- (Özel Haber) Havayı Kirleten Atık Gazlar Bakteriler Tarafından Temizlenecek
- Böyle Kuş Sevgisi Görülmedi
- (Özel Haber) Tek Kollu Şefin Büyük Başarısı
- Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ‘Milli Seferberlik Nedir?’ Konferansına Katıldı
- Ayvalık’ta "Huzur" Operasyonu
- Anadolu Gazete Sahiplerinin Bik Temsilcileri Belli Oldu
- Kırıkkaleli Vatandaştan Uğur Dündar Ve Bekir Coşkun’a Suç Duyurusu
- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Anayasa Değişikliği İle Milleti Siyasetin Merkezine Oturtuyoruz"
- Türkiye’deki Çobanlar Bursa’da Buluşacak
- Trakyalıların Sevgililer Günü Hediyesi:
- Kadınlar Güne Kitap Okuyarak Başlıyor
- Bölge Barolarından Yeni Anayasa Açıklaması
- Güvenlik Uzmanı Ağar’dan El Bab Değerlendirmesi
- Samsun’da Tüp Kuyruğu
- Depremzedelerden Türkiye’ye Teşekkür
- Kardak’daki Sessizlik Devam Ediyor
- Bakırcılık Sanatı Can Çekişiyor
- Gazeteciler Buz Tutan Çıldır Gölü’nde 8 Kilometre Yürüdü Ve Kamp Yaptı
- Bakan Arslan, Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na Katıldı
1/20
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
- İşte... Antalya Kampı'ndan görüntüler...
- SAMGİAD'tan Ankara turu
- Şehitlerimizi Uğurlarken...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.