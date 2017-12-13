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Safet Susic: “Maalesef Birinci Dakikada Yediğimiz Gol Bütün Planları Değiştirdi”

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Safet Susic: “Maalesef Birinci Dakikada Yediğimiz Gol Bütün Planları Değiştirdi”
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Aytemiz Alanyaspor, Akın Çorap Giresunspor ile 2-2 berabere kalarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Aytemiz Alanyaspor, Akın Çorap Giresunspor ile 2-2 berabere kalarak kupaya veda etti.

Karşılaşma sonrası Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic yaptığı açıklamada, birinci dakikada yedikleri golün bütün planları değiştirdiğini açıklarken, Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise kupada yolların devam ettiklerini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Akın Çorap Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi. Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, maça çıkmadan önce kazanacaklarını ümit ettiğini söyledi. Rakipleri Giresunspor'u tebrik eden Susic, "Maçtan önceki inancım bu maçı 2-0, 3-1 kazanma yönündeydi. Maalesef birinci dakikada yediğimiz gol bütün planları değiştirdi. Yani 1-0'dan sonra işlerin daha zor gideceğini biliyorsunuz. Öncelikli düşüncemiz hafta sonu oynayacağımız Sivasspor maçı. Bu yüzden elimizdeki en iyi kadroyu sahaya sürmedim. Bazı oyuncularımı dinlendirdim bazılarını oyuna hiç sokmadım. Giresun haklı bir puanla turu geçti. Bizim şu anki hedefimiz önümüzdeki Sivasspor maçı. Bu maçı kazanarak sıkıntılı bir duruma girmekten korumak" dedi.

Diyadin: "Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz"

İlk maçta aldıkları skorun ardından rövanş maçına avantajlı çıktıklarını söyleyen Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise "Sonuçta karşımızda bir Süper Lig takımı vardı. Tur atlamak istiyorduk. Bugün de bu doğrultuda çok iyi mücadele ettik. Belki ofansif anlamda çok iyi değil ama mücadele açısından oyuncularım çok üst düzey bir performans sergilediler. Yakaladığımız 3-4 pozisyonun ikisini gole çevirip, tur atlayarak, Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Bizim için asıl olan lig olsa da, iki kulvarda da tüm oyuncularımızı kullanarak devam edeceğiz. Hem ligde hem de kupada oldukça iyi mücadele ediyorlar ki, bu mücadele de bize turu getirdi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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