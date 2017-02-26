  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Salihli’nin Sultanları 2-0’dan Kaybetti

» »
Salihli’nin Sultanları 2-0’dan Kaybetti
Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki Salihli Belediyespor 2-0 öne geçtikleri maçta, konuk ekip Alaşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.

Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki Salihli Belediyespor 2-0 öne geçtikleri maçta, konuk ekip Alaşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda mücadele eden 2 Manisa ekibinden, Salihli Belediyespor ve Alaşehir Belediyespor, ligin 24. haftasında Salihli Belediye Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Salihli ve Alaşehir'den voleybol severlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmaya istekli başlayan ev sahibi Yeşil-beyazlı ekip 1. seti 25-23 ve 2. seti de 25-19 aldı ve maçta durumu 2-0 yaptı. 3. sette toparlanan konuk ekip Alaşehir Belediyespor bu seti 15-25 alınca moral bularak 4. seti de 18-25 aldı ve durumu 2-2 yaptı. Uzatma seti olan Tie-break setini 12-15 alan konuk ekip Alaşehir Belediyespor, maçı da 2-3 kazandı.

Karşılaşma sonrası Salihli Belediyespor grupta puanını 30'a, konuk ekip Alaşehir Belediyespor ise puanını 54'e yükseltti.

Salihli’nin Sultanları 2-0’dan Kaybetti

Salihli’nin Sultanları 2-0’dan Kaybetti

Salihli’nin Sultanları 2-0’dan Kaybetti

Salihli’nin Sultanları 2-0’dan Kaybetti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1.amatör Küme Büyükler Ligi26 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Suriyeli Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi26 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Siverek Belediyespor - Ceylanpınar Belediyespor: 4-026 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Aliağa Masterler: 2 Didim Masterler: 126 Şubat 2017 Pazar 16:58
  • Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’nde Yılmaz Üçkan Dönemi26 Şubat 2017 Pazar 16:58
  • Başkan Vekili Akgül’den Şehit Aileleri Ve Yaşlılara Moral Ziyareti26 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Salihli’nin Sultanları 2-0’dan Kaybetti26 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Serik Belediyespor İle Akşehirspor Yenişemedi26 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • İnönü Üniversitesi, Spor Tırmanış Büyükler Bolder Türkiye Şampiyonası’na Ev Sahipliği Yaptı26 Şubat 2017 Pazar 16:43
  • Başkan Akın, Azerbaycan-türkiye Tarım İş Formu Toplantısına Katıldı26 Şubat 2017 Pazar 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti