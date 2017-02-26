Salihli’nin Sultanları 2-0’dan Kaybetti

Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki Salihli Belediyespor 2-0 öne geçtikleri maçta, konuk ekip Alaşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.

Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki Salihli Belediyespor 2-0 öne geçtikleri maçta, konuk ekip Alaşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda mücadele eden 2 Manisa ekibinden, Salihli Belediyespor ve Alaşehir Belediyespor, ligin 24. haftasında Salihli Belediye Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Salihli ve Alaşehir'den voleybol severlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmaya istekli başlayan ev sahibi Yeşil-beyazlı ekip 1. seti 25-23 ve 2. seti de 25-19 aldı ve maçta durumu 2-0 yaptı. 3. sette toparlanan konuk ekip Alaşehir Belediyespor bu seti 15-25 alınca moral bularak 4. seti de 18-25 aldı ve durumu 2-2 yaptı. Uzatma seti olan Tie-break setini 12-15 alan konuk ekip Alaşehir Belediyespor, maçı da 2-3 kazandı.

Karşılaşma sonrası Salihli Belediyespor grupta puanını 30'a, konuk ekip Alaşehir Belediyespor ise puanını 54'e yükseltti.