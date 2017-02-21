SAMDOB'dan sıradışı dinleti

Samsun Devlet Opera ve Balesi, büyük bir beğeni ile karşılanan 'Tuna Kıyısı Aşkları'nın ardından, yine son derece orijinal bir dinleti akşamında sanatseverler ile buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde Avrupa’dan Anadolu’ya Esintiler adlı çok sesli müziğin derinliği ve halk müziğimizin örneklerinden renkli temalar dinleyiciyle buluşturuldu.

Opera aryalarının türkülerle, senfonik parçaların dansla harmanlandığı Avrupa’dan Anadolu’ya Esintiler, bir yandan oda müziğinin yalın ama nitelikli dilini müzikseverlerin beğenisine sunarken, bir yandan da ülkemizden Avrupa’ya pek çok bestecinin kompozisyon ve düzenlemelerini bir demet hâlinde bir araya getiren eser seyirciden tam not aldı.

DANSÇILAR BÜYÜLEDİ

Üflemeli çalgıların, insan sesinin ve dansın, Akdeniz kültür çevresine ait sıcak birer unsur olarak sahnede yer aldığı Avrupa’dan Anadolu’ya Esintiler eserinde Soprano Sermin Dikmen Töre, Bariton T. Enver Töre, flütte Cem Önertürk, obua Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı görev aldı. Koreografiyi Nazmiye Khozashvilinin yaptığı eserde Cihan Genek, Merve Bengier ve A. Cem Şenoğlu dansçı olarak sergilediği performans ile tam not aldı.