Samsun’da Ambulans Otomobil İle Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da ambulansın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da ambulansın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Meslenler Kavşağında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 55 AOR 04 plakalı Çarşamba 112 Acil Servise ait ambulans, Mustafa T.Ö. idaresindeki 55 AFN 55 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan sağlık çalışanı Ferdi Uluışık (35) yaralandı. Yaralı sağlık çalışanı ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.