SAMSUNSPOR BOLUSPOR’A FARK ATTI

Maçı izlemeyenler skora bakıp iyi oynadığımızı düşünebilirler ama öyle olmadı.

Son dört maçı baz alırsak en verimsiz ilk yarıyı geçirdik. Biri frikikten, iki cılız şutla devreyi kapadık.

Takımın üzerinde baskı vardı ama bu taraftar baskısı değildi.

Hepsi deneyimli futbolcu, takıma yeni gelmişler bu yüzden geçmişin baskısı yok, daha verimli oynamaları gerekirdi.

İlk devrenin ortasında Vedat, gibi topu taşıyabilen çabuk bir oyuncumuzun sakatlanması şanssızlıktı.

Oynanan oyun moralimizi bozuyor bizleri ümitsizliğe sevkediyordu ki Murat’ın güzel golü geldi.

Geldiğinden beri bu tip pozisyonlarda genelde ofsayta düşen Murat’ta Samsunspor gibi şanslıydı ki golümüzü attı. Gol bizi rahatlatırken Boluspor’un şuursuzca üzerimize gelmesine sebebiyet verdi.

Tam sıkıştığımız bir anda hakemin avantaj kuralını uygulaması sonucu hızlı çıktığımızda bir şeyler yapabildiğimizi gösterircesine ikinci golü sahanın en iyisi olan Kone’nin ayağından bulduk.

Takımımız artık oyunu rölantide götürüyordu Boluspor’da şuursuzca bastırıyordu kaptığımız topları iyi kullansak gol yapabiliriz diye düşünsek te Osman Hoca takıma çıkmayın top yapın diye talimat veriyordu. Kone son golde hoca bırak bizi gidelim gol atalım dercesine topu inatla birazda şansla ceza sahasına kadar götürdü ama pas veremedi ıskaladı düştü yattığı yerden koşarak gelen Hasan’ın önüne topu bıraktı Hasan’da düzgün bir vuruşla üçüncü golü yaptı.

Artık içeride puan kaybetmememiz gerekiyor bütün maçları alsak 36 puan yapar bu puan bizi ligde bırakabilir ama riski var onun için deplasmandan da puan almamız gerekiyor.

Deplasmandan puan alma ihtimalimizin en yüksek olduğu takım Denizlispor çünkü onlara şansımız tutuyor. İnşallah bu hafta puan yada puanlarla döneceğiz ondan sonraki hafta asıl maçımız Antep belediyeyle tabi ki o maçta taraftar yasağımızda kalkacak, dolu tribünler önünde Antep’i rahat yeneriz zaten Ekhigo yüzünden onlara çok kızgınım.

Samsunspor’un Mersin maçında gördüğü kırmızı kartı haklı bulanlara M.City - Monaco şampiyonlar ligi maçının penaltı pozisyonunu izlemelerini tavsiye ediyorum.

Mersin maçında kural hatası var diye itiraz edip sonuç beklemek bize birşey kazandırmaz ama bu şehrin haksızlığa uğradığında sesinin gür çıkması alınacak cezayı minimuma düşürdü.

Merak ediyorum Sinan Koloğlu gibi taraftara aleni ve ardaşık küfür edip disipline sevk edilmeyen başka bir futbolcu var mıdır? Samsun şehri kenetlendi takımına sahip çıkmaya başladı bunun semeresini görmeye başladık İnşallah devamı gelecektir.

Biz dibi gördük ve tabiri caizse boğulmamak için dipten destek alarak sıçradık bu sıçrama bizi Süper Lig’e çıkaracaktır inşallah.