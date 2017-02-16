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Seçmene 'liste' uyarısı

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Seçmene 'liste' uyarısı
Muhtarların Genel Başkanı Akdeniz, 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanacakların seçmen listelerini dikkatli kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, "Seçmen listeleri 18-26 Şubat'ta askıda kalacak" dedi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanacakların seçmen listelerini dikkatli kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Genel Başkan Akdeniz, seçmen listelerinin 18-26 Şubat'ta askıda kalacağına işaret ederek, vatandaşların seçmen listelerini başta muhtarlıklar olmak üzere cami ve okul duvarları ile kahvehanelerde bulabileceklerini söyledi. 

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURUN
Listelerde ismi bulunmayanların mutlaka bağlı oldukları ilçe nüfus müdürlüklerine gitmesini isteyen Akdeniz, "Hanede oturduklarını belgeleyen su, elektrik, telefon faturası veya kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekmektedir" dedi. Vatandaşların, ilçe nüfus müdürlüklerinde kendilerini kütüğe kaydettirmelerinden sonra alacakları belgeyi ilçe seçim kurullarına götürmeleri durumunda listeye isimlerinin ekleneceğini belirten Akdeniz, bu işlemlerin verilen sürede yapılması gerektiğini yineledi. Akdeniz, geçmişteki referandum, yerel ve genel seçimlerde bazı vatandaşların listeleri dikkatli kontrol etmemeleri nedeniyle oy kullanamadıklarına işaret etti. Genel Başkan Akdeniz, oy kullanmak isteyen vatandaşların, uyarılarını dikkate almasını istedi.

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