  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 24 °C

Şehir Eşkiyaları, Belediye Görevlilerini, Araçlarına Çarpıp Dövdü

» »
Şehir Eşkiyaları, Belediye Görevlilerini, Araçlarına Çarpıp Dövdü
Tuzla'da 18 yaş altı alkollü içki satışı ve kapalı alanda tütün mamülü kullanımı nedeniyle ruhsatları iptal edilen işyeri sahipleri , görevli belediye...

Tuzla'da 18 yaş altı alkollü içki satışı ve kapalı alanda tütün mamülü kullanımı nedeniyle ruhsatları iptal edilen işyeri sahipleri , görevli belediye personelinin araçlarını takip etti. İlk önce personelin içinde bulunda araca otomobille çarpan şehir eşkiyaları ardından, görevlileri tekme tokat dövdü. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan dört kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Tuzla'da 18 yaş altı alkollü içki satışı ve kapalı alanda tütün mamülü kullanımı nedeniyle ruhsatları iptal edilmesi üzerine M.EK. İ.U.,E.K, ve B.K , ilk önce belediye gittiler. Burada görevlilere baskı kuran şahıslar, taleplerinin karşılık görmemesi üzerine, belediyeden ayrıldı. Daha sonra birkaç kez belediye görevlilerini tehdit eden şahıslar, geçtiğimiz Pazartesi günü belediye personelinin aracını takip etti. Daha sonra belediye görevlilerinin aracına kullandıkları otomobille arkadan çarpan şahıslar, ardından araçtan inen personele saldırdı. Tekme tokat görevlileri döven şahıslar daha sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şehir eşkiyalarını güvenlik kameralarında tespit etti. Yapılan çalışma sonrası olayla ilgili olarak İ.U ve B.K isimli şahıslar ile olayla ilgili bağlantısı olan Y.Y ve F.K isimli şahıslar polis tarafından yakalandı. Şahıslar. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Ateşi Edirne’ye Düştü23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • Dosteli Market, 13 Bin Kişiye Ulaştı23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • “Çocuk Ve Aile Fuarı” Çocuklar İçin Engelleri Kaldırıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • Köylere İmam Evi23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan:23 Eylül 2017 Cumartesi 13:43
  • Dolu Mağduru İznikli Çiftçilere Destek23 Eylül 2017 Cumartesi 13:38
  • Servis Şoförlerine ‘Güvenlik’ Eğitimi23 Eylül 2017 Cumartesi 13:38
  • Aydın’da Oda Ve Borsa Seçimleri Ertelendi23 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
  • Mersin, Tarihi Kentler Birliği’ne Ev Sahipliği Yapıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
  • Uluslararası Kudüs Sempozyumu Başladı23 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti