Şehir Eşkiyaları, Belediye Görevlilerini, Araçlarına Çarpıp Dövdü

Tuzla'da 18 yaş altı alkollü içki satışı ve kapalı alanda tütün mamülü kullanımı nedeniyle ruhsatları iptal edilen işyeri sahipleri , görevli belediye...

Tuzla'da 18 yaş altı alkollü içki satışı ve kapalı alanda tütün mamülü kullanımı nedeniyle ruhsatları iptal edilen işyeri sahipleri , görevli belediye personelinin araçlarını takip etti. İlk önce personelin içinde bulunda araca otomobille çarpan şehir eşkiyaları ardından, görevlileri tekme tokat dövdü. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan dört kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Tuzla'da 18 yaş altı alkollü içki satışı ve kapalı alanda tütün mamülü kullanımı nedeniyle ruhsatları iptal edilmesi üzerine M.EK. İ.U.,E.K, ve B.K , ilk önce belediye gittiler. Burada görevlilere baskı kuran şahıslar, taleplerinin karşılık görmemesi üzerine, belediyeden ayrıldı. Daha sonra birkaç kez belediye görevlilerini tehdit eden şahıslar, geçtiğimiz Pazartesi günü belediye personelinin aracını takip etti. Daha sonra belediye görevlilerinin aracına kullandıkları otomobille arkadan çarpan şahıslar, ardından araçtan inen personele saldırdı. Tekme tokat görevlileri döven şahıslar daha sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şehir eşkiyalarını güvenlik kameralarında tespit etti. Yapılan çalışma sonrası olayla ilgili olarak İ.U ve B.K isimli şahıslar ile olayla ilgili bağlantısı olan Y.Y ve F.K isimli şahıslar polis tarafından yakalandı. Şahıslar. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.