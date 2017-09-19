Sınırın Sıfır Noktasına Silah Sevkiyatı

Türkiye'nin, terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Afrin'e müdahalesi konuşulurken, Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına askeri araç ve askeri personel sevkıyatları devam ediyor.
Son günlerde Suriye sınırına yapılan askeri araç sevkiyatlarının yanında Cilvegözü sınır kapısından sınırın sıfır noktasına güdümlü silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Sınır kapısından geçen zırhlı araçlar, askeri iş makineleri ve askeri personel, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına konuşlandırıldığı öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.