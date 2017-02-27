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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşıyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

18. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kimse topa dokunamayınca meşin yuvarlak arka direğin yanından dışarı gitti.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında bulunan Sneijder'in ortasında arka direkte bulanan Yasin meşin yuvarlağa dokunamadı.

32. dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

43. dakikada orta sahada topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Stat: TT Arena

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Ekrem Kan xx, Asım Yusuf Öz xx

Galatasaray: Muslera xx, Semih xx, Chedjou xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Nigel de Jong xx, Selçuk İnan xx, Yasin xx, Bruma xx, Sneijder xx, Podolski xx

Yedekler: Cenk, Ahmet, Eren, Rodrigues, Tolga, Josue, Sabri

Teknik Direktör: Igor Tudor

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Atınç xx, Marcelo xx, Adriano xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Quaresma xx, Babel xx, Talisca xx, Cenk xx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Beck, Tolgay, Gökhan İnler, Aboubakar, Ömer

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Selçuk İnan (Galatasaray), Talisca (Beşiktaş)

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