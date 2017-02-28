Suriyeli İle Mahalle Sakinleri Arasında Kavga Çıktı: 3 Yaralı

Adana'da bir grup mahalleli ile Suriyeler arasında çıkan arbedede 3 kişi yaralandı.

Adana'da bir grup mahalleli ile Suriyeler arasında çıkan arbedede 3 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, bazı mahalle sakinleri ile çadırda kalan Suriyeler arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, 2'si Suriyeli, 3 kişi silahla yaralandı. Çıkan olaylarda Suriyelilerin çadırları ateşe verilirken, araçların camları kırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis olayda kullanılan pompalı tüfeklere el koydu. Yaralılar Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Suriyeli uyruklu Cabir Abid (25), ve Ferhan Abid (32)'in durumlarını ağır olduğu öğrenilirken, Hüseyin Can D.(30) sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

'Suriyeliler tahliye edildi'

Olay yerine gelen Özel Harekat Polisler, mahallede uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin iki grubu ayırmasının ardından, belediye ait otobüslerle Suriyeli vatandaşlar oturdukları çadırlarından tahliye edildi. Tahliye sırasında bazı Suriyeli vatandaşlar polislere zorluk çıkarttı.