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Tokat’ta Kavşaklarda Meydana Gelen Kazalar Mobese’ye Yansıdı

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Tokat’ta Kavşaklarda Meydana Gelen Kazalar Mobese’ye Yansıdı
Tokat'ta kavşaklara kontrolsüz şekilde giren araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.

Tokat'ta kavşaklara kontrolsüz şekilde giren araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.

Tokat'ta kavşaklara kontrolsüz şekilde giren araç sürücülerinin karışmış olduğu trafik kazaları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca anbean kaydedildi. İl merkezinde 59 noktada 174 kameraya yansıyan kazalar DİMES kavşağı, Tedaş kavşağı, Atatürk Köprüsü kavşağı, Çekenli İş Merkezi ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Eski Niksar yolu kavşağında dönüş yapmak isteyen bir araca motosiklet çarptı. Yan yatarak araca çarpan motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Devlet Hastanesine giriş yapmak isteyen bir ambulans ise kavşaktan geçtiği sırada bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil devrilmeden durabildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Dimes ve Atatürk Köprüsü kavşaklarında da meydana gelen kaza yaralamalı olarak atlatıldı. GOP Bulvarı'ndan U dönüşü yapmak isteyen bir araca çarpan motosikletli kurye devrilmeden kazayı atlattı.

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