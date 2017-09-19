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Tokat’ta Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü

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Tokat’ta Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü
Tokat'ta ormanlık alana sıçrayan ot yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tokat'ta ormanlık alana sıçrayan ot yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Kaleardı Mahallesi su deposu yanındaki alanda kuruyan otların kişi veya kişilerce yakılması sonucu başlayan yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri de bölgeye intikal ederek kısa sürede çalışmalarına başladı. Çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangında bazı çam ağaçları zarar gördü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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