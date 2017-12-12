Türk balıkçısı hamsiyle dönüyor

Kış ayının gelmesiye balık tezgahlarında hamsi görmek isteyen vatandaşa müjdeli haber Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan'dan geldi: Tekneler, liman ve balıkçı barınaklarına az miktarda da olsa hamsiyle döndü

Kış aylarında balık tezgahlarının olmazsa olmazı hamsi soğuk sulara sahip Rusya ve Gürcistan'a göçerken Türk balıkçısı da hamsinin peşinden bu ülkelere geçmeye başladı. Birkaç gündür Doğu Karadeniz'de etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşullarının etkisini yitirdiğini belirten Aslan, teknelerin yeniden denize açıldığını ve hamsi avladığını ifade ederek, "Tekneler, liman ve balıkçı barınaklarına az miktarda da olsa hamsiyle döndü. Günler sonra yeniden tezgahları hamsi süslemeye başladı." dedi.

Hamsi sürülerinin Türk karasularını büyük ölçüde terk ettiğine dikkati çeken Başkan Aslan, "Balık daha soğuk sulara sahip Rusya ve Gürcistan'a göçüyor. Türk balıkçısı da hamsinin peşinden bu ülkelere geçmeye başladı. Önümüzdeki süreçte tezgahları Rus ve Gürcü karasularında avlanan hamsi süsleyecek." diye konuştu.



HAMSİ FİYATI DÜŞÜYOR

Öte yandan, Giresun'da hamsinin 15-20 liraya kadar yükselen kilogram fiyatı, avcılığın yeniden başlamasıyla düşüşe geçti. Balıkçı Ahmet Demirci, hamsi fiyatının 10 liraya gerilediğini belirterek, "İlerleyen günlerde havaların iyi gitmesi durumunda avcılığın biraz daha bollaşmasını ve rakamın biraz daha düşmesini ümit ediyoruz." dedi. AA / GİRESUN