  • BIST 105.718
  • Altın 140,715
  • Dolar 3,5250
  • Euro 4,0751
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C
» »

Ve olimpiyatlar başladı....

Ve olimpiyatlar başladı....

Dünyanın 3. büyük spor organizasyonu 23. Deaflympics2017 açılış seremonisi Samsun'da gerçekleşti
İzlenme: 41
  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
"15 Temmuz Bağlamında Din ve Toplum" konulu sempozyum
"15 Temmuz Bağlamında Din ve Toplum" konulu sempozyum
Yıldırım'ın Başdanışmanı Necdet Subaşı Samsun'da
Yıldırım'ın Başdanışmanı Necdet Subaşı Samsun'da
Başkan Genç'ten Suriyeliler ilgili açıklama
Başkan Genç'ten Suriyeliler ilgili açıklama
Hamburg'da yaşanan olaylar
Hamburg'da yaşanan olaylar
TÜRK HER YERDE TÜRKTÜR...
TÜRK HER YERDE TÜRKTÜR...
Adres sordu, konu nerelere gitti...
Adres sordu, konu nerelere gitti...
Son Eklenen Videolar
Neymar'ında katıldığı minyatür kale maç
Neymar'ında katıldığı minyatür kale maç
Sevinsek mi? Üzülsek mi?
Sevinsek mi? Üzülsek mi?
Ölümle yaşamı ayıran çizgiden geçmek...
Ölümle yaşamı ayıran çizgiden geçmek...
PARKTAN ÇOCUK KAÇIRMAK ! - SOSYAL DENEY
PARKTAN ÇOCUK KAÇIRMAK ! - SOSYAL DENEY
Lütfen kapılarınızın önüne hayvanlar için su kabı bırakın
Lütfen kapılarınızın önüne hayvanlar için su kabı bırakın
Kelliğe böyle çözüm daha önce görülmedi...
Kelliğe böyle çözüm daha önce görülmedi...
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Haber Scripti