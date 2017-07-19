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Ve olimpiyatlar başladı....
Ve olimpiyatlar başladı....
Dünyanın 3. büyük spor organizasyonu 23. Deaflympics2017 açılış seremonisi Samsun'da gerçekleşti
19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:12
İzlenme: 41
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.