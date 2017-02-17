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Veterinerler 'Alo Küpe Hattı' kurdu

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Veterinerler 'Alo Küpe Hattı' kurdu
Samsun Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, hayvanların küpeleme çalışmalarına kolaylık sağlaması için 'Alo Küpe' hattı kurulduğunu açıkladı

Samsun Sinop Veteriner Hekimleri Odası tarafından bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Mahmut Çetinkaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Samsun İl Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi amacıyla yapılan küpeleme çalışmalarının özelleştirilmesine yönelik olarak açılan ihaleyi 04 Mart 2016 tarihinde aldığını söyledi.

"Alo Küpe Hattı' kurduklarını aktaran Oda Başkanı Çetinkaya, 7/24 küpe ihbarı alınmaya başlandığını, afiş ve el ilanları bastırılıp yetiştiricilere dağıtıldığını kaydetti. Geçen yıl 70 bin buzağının fotoğrafı çekilerek odada arşivlendiğini dile getiren Çetinkaya, "Maliye adına 38 bin 696 lira KDV, 70 bin lira Gelir Vergisi yaratılmıştır. İl müdürlüğümüze 48 bin 371 lira pasaport ücreti peşin olarak yatırılmıştır. Personel ve araç tasarrufu ile seyyar görev ücreti tasarrufu sağlanmıştır. 17 ilçede en az 17 personel ve 17 araç tasarrufu, 17 araç kiralama bedeli toplamda 204 bin lira, akaryakıt 17 araç için yaklaşık 50 bin lira akaryakıt ve seyyar görev tazminatı 17 personel için yıllık 40 bin 800 lira tasarruf sağlanmıştır" dedi.

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