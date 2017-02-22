Yangın Merdiveninde Facia Teğet Geçti

Bursa'da bankaya bin liralık kredi borcunu ödeyemediği için vergi dairesinin yangın merdivenine çıkıp intihar edeceğini söyleyen vatandaş, polis tarafından...

Bursa'da bankaya bin liralık kredi borcunu ödeyemediği için vergi dairesinin yangın merdivenine çıkıp intihar edeceğini söyleyen vatandaş, polis tarafından ikna edilip aşağıya indirildi. 20 metrelik yangın merdivenin tepesinde aniden dengesini kaybeden genç adam aşağı düşmekten kıl payı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, bankaya olan bin liralık kredi borcunu ödeyemediği için bunalıma giren Hayrettin K. (26), Otosansit Sanayi Sitesi içerisindeki vergi dairesi binasının yangın merdivenine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çalışanların ve çevredeki esnafın haber vermesi neticesi olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdivenin en son noktasında iki demirin üzerine basarak ayağa kalkan Hayrettin K. bir ara dengesini kaybetti. Genç adam şans eseri merdivenin kısmına düşerken, izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Yangın merdivenine çıkan polis ekipleri uzun süre Hayrettin K.'yi ikna etmeye çalıştı. Kredi borcunun ödeneceği vaadiyle ikna edilen Hayrettin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.