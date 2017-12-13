Ziraat Türkiye Kupası: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Osmanlıspor: 1 (İlk Yarı)

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında Osmanlıspor ile karşılaşıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Tugay Kaçar rakibine yaptığı hareket sonrası mücadelenin hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

19. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

27. dakikada Aytaç'ın sağ kanattan yaptığı ortada Eren Tozlu altıpasın içinde şutunda top direğe çarparak yeniden Eren'in önünde kaldı. Eren bir kez daha vurarak, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

40. dakikada Sadeghian'in ceza sahası sol çaprazından içeriye girerken şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Malatya

Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Murat Yıldırım xx, Barazite xx, Eren xx, Sincere xx, Ferhat Canlı, Murat Akça xx, Aytaç Kara xx, Mina xx, Rahman Buğra xx, Diallo xx

Yedekler: Ertaç, Pereira, Boutaib, Sadık, Turgut, Cissokho, Chebake, Burak Kavlak, Dening, Furkan Pekşen

Teknik Direktör: Erol Bulut

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Koray Altınay xx, Ninaj xx, Doukara xx, Regattin xx, Prochazka xx, Moreira xx, Tugay Kaçar xx, Aminu Umar xx, Sadeghian xx, Anıl Karaer xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Özer, Maxso, Burak, Cikalleshi, Ali Eren, Numan, Ahmet

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Aminu Umar (dk. 19) (Osmanlıspor), Eren (dk. 27) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Tugay Kaçar (dk. 1) (Osmanlıspor)

Sarı kart: Koray Altınay (Osmanlıspor)