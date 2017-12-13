  • BIST 108.153
  • Altın 153,583
  • Dolar 3,8396
  • Euro 4,5140
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Ziraat Türkiye Kupası: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Osmanlıspor: 1 (İlk Yarı)

» »
Ziraat Türkiye Kupası: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Osmanlıspor: 1 (İlk Yarı)
Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında Osmanlıspor ile karşılaşıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Tugay Kaçar rakibine yaptığı hareket sonrası mücadelenin hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

19. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

27. dakikada Aytaç'ın sağ kanattan yaptığı ortada Eren Tozlu altıpasın içinde şutunda top direğe çarparak yeniden Eren'in önünde kaldı. Eren bir kez daha vurarak, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

40. dakikada Sadeghian'in ceza sahası sol çaprazından içeriye girerken şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Malatya

Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Murat Yıldırım xx, Barazite xx, Eren xx, Sincere xx, Ferhat Canlı, Murat Akça xx, Aytaç Kara xx, Mina xx, Rahman Buğra xx, Diallo xx

Yedekler: Ertaç, Pereira, Boutaib, Sadık, Turgut, Cissokho, Chebake, Burak Kavlak, Dening, Furkan Pekşen

Teknik Direktör: Erol Bulut

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Koray Altınay xx, Ninaj xx, Doukara xx, Regattin xx, Prochazka xx, Moreira xx, Tugay Kaçar xx, Aminu Umar xx, Sadeghian xx, Anıl Karaer xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Özer, Maxso, Burak, Cikalleshi, Ali Eren, Numan, Ahmet

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Aminu Umar (dk. 19) (Osmanlıspor), Eren (dk. 27) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Tugay Kaçar (dk. 1) (Osmanlıspor)

Sarı kart: Koray Altınay (Osmanlıspor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.m. Akhisarspor - Ankara Demirspor Maçının Ardından13 Aralık 2017 Çarşamba 16:08
  • Eskişehirspor’un Eski Oyuncusu Hayatını Kaybetti13 Aralık 2017 Çarşamba 16:03
  • Yakın Doğu Üniversitesi İtalya’da Zorlu Virajda13 Aralık 2017 Çarşamba 15:53
  • Hüsnü Kaçmaz: “Allah’a Şükürler Olsun İzzetli Bir Yenilgi Aldık”13 Aralık 2017 Çarşamba 15:48
  • İyi Ki Doğdun Baron13 Aralık 2017 Çarşamba 15:38
  • İsmail Sarıkaya: “Borçlarımız 140 Milyon Tl Kadar Azaldı”13 Aralık 2017 Çarşamba 15:38
  • En Fazla Sayıyı Eskişehir Basket Attı13 Aralık 2017 Çarşamba 15:38
  • Ziraat Türkiye Kupası: T.m. Akhisarspor: 1 - Ankara Demirspor: 113 Aralık 2017 Çarşamba 15:33
  • Ümit Özat: “Ben Böyle Uygun Gördüm”13 Aralık 2017 Çarşamba 15:33
  • Şanlıurfaspor, Kahramanmaraşspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor13 Aralık 2017 Çarşamba 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti