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2 ton hamsi 1 saatte tüketildi

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2 ton hamsi 1 saatte tüketildi
Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen ‘4. Hamsi Şenliği’nde 2 ton hamsi 1 saatte tüketildi.

Şölene, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdür Ercan Dağdeviren, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. İlginin yoğun olduğu şenlikte hamsiler dev ızgaralarda pişirilerek konuklara ve öğrencilere ikram edildi.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler gönüllerince eğlendi. Şenlik renkli görüntülere sahne olurken, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın yaptığı açıklamada, “Bugün burada 4. Hamsi Şenliği’ni gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin bu yoğun dersleri, yoğun tempoları arasında böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Bu etkinliği, burada biraz streslerini atmaları, farklı arkadaş edinmeleri amacıyla yaptık. Güzel de bir hava oldu. Tüm katımcılara teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri sık sık yapıyoruz. Bu sefer diğer ilçelerimizden katılımlar da oldu. Hepsini teşekkür ediyorum” dedi.

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