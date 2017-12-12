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Bakırköy’de İş Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi Samsun’da Defnedildi

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Bakırköy’de İş Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi Samsun’da Defnedildi
İstanbul'da Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesislerinin yıkımı sırasında kazara hayatını kaybeden işçi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesislerinin yıkımı sırasında kazara hayatını kaybeden işçi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli 49 yaşındaki Mustafa Yılmaz, dün Bakırköy'de yıkım esnasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden işçi Mustafa Yılmaz'ın cenazesi Bakırköy Belediyesine ait araçla memleketi Samsun'un Bafra ilçesi Kolay Mahallesi'ne getirildi. Burada evinin önünde yapılan dua ve alınan helalliğin ardından Kars'ta uzman çavuş olarak görev yapan ve geçici görev olarak Hakkari Yüksekova'da bulunan oğlu Şahin Yılmaz'ın gelmesi beklendi. Oğlunun gelmesiyle birlikte cenaze Kolay Mahallesi Merkez Cami'ye getirildi. Cenaze, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kolay Mahalle Mezarlığında defnedildi.

Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Yımaz'ın cenazesine Bakırköy Belediyesinde çalışan mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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