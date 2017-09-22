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Besni’de İlköğretim Haftası Kutlandı

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Besni’de İlköğretim Haftası Kutlandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde çelenk sunum töreni ile başlayan etkinliğe Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni İlçe Jandarma Komutanı vekili Arif Bekar, Besni İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Yıldırımoğlu, Kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Neşet Yazar tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Daha sonra Besni İlkokulu Bahçesinde okul öğrencilerin hazırlamış olduğu şiir etkinlikleri ve Neşet Yazar tarafından öğrencilere ücretsiz ders kitaplarının dağıtılması ile devam etti.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Okul Müdürü Yaşar Gülten'in yapmasının ardından Neşet Yazar yapmış olduğu konuşmada, "2017-2018 eğitim öğretim yılına başlamanın sevincini ve heyecanını hep birlikte yaşamaktayız. Heyecanını yaşadığımız yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, geleceğimizin inşasında önemli yeri olan öğrencilerimiz okullarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamakta, Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştirecek olan değerli öğretmenlerimiz de verdiği ve vereceği emeğin haklı gururunu yaşamaktadırlar" dedi.

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