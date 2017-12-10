Chp Turgutlu’da Yeni Başkan Yakup Çilel Oldu

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel oldu.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel oldu. Yapılan seçim sonrasında Çilel, 317 delegenin 264'ünün oy kullandığı kongrede 138 oy alarak seçimi kazanan isim oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde CHP Olağan Kongresi Mesadet Özcan Konferans Salonundan yapıldı. Kongreye, CHP grup başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Milletvekilleri Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, İlçe Başkanı Erk Kayabaş, 22. ve 24. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Ören ve partililer katıldı.

Saygı duruş ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan kongrede, konuşmalar yapıldı. Yapılan seçim sonrasında 317 delegenin 264 "ünün oy kullandığı kongrede İlçe Başkan adayı olan Erk Kayabaş 110, Yakup Çilel 138 oy aldı. Yakup Çilel, CHP Turgutlu İlçe Başkanı oldu. 7 oy geçersiz sayıldı.

Seçimi kazanan Yakup Çilel'in listesinde; Nurten Arpat, Bekir Başevirgen, Mehmet Bodağ, Burçin Çiber, Gülay Dönmez, Mahir Ek, Orhan Eratıcı, Hasan Fidan, İsmail Gülay, Fırat Honaz, Oktay İlbey, Aydın İmir, Ayhan Kalkancı, Ali Hikmet Nasuhoğlu, Saadet Ürkmez, Serap Yavuz yer aldı.