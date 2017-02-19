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Dumandan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Dumandan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesi Kavakpınar Zambak Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katında 05.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzere olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin içerisinde tek başına bulunan felçli 74 yaşındaki Ahmet Kahvecioğlu'nun olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri durumu yakınlarına ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından dumandan zehirlenen yaşlı adam Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Evde çıkan yangın Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Kahvecioğlu'nun cesedi burada cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şubesine gönderildi.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Dumandan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Dumandan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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