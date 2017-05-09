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İlkadım'da önce 'sağlık'

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İlkadım'da önce 'sağlık'
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve belediye personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık taramasından geçirildi. Başkan Tok, "Sağlıklı hizmet için sağlıklı personel önceliğimizdir" dedi

İlkadım Belediye personeli sağlık ekibi ile geniş kapsamlı sağlık taramasından geçti. Sağlık taraması kapsamında personele Akciğer filmi, EKG ve kan testlerini içeren sağlık taraması uygulandı.

Daha güzel bir İlkadım için var güçleriyle çalışan Belediye personelinin sağlığının, kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Tok, "Belediyemiz personeline, yapmış oldukları işe bağlı olarak gelişebilecek sağlık problemlerini önceden tespit etmek ve çalışanları bu risklerden korumak amacı ile sağlık taramasından geçiriyoruz. Amacımız eğitimli ve sağlıklı personelimizle halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek. Halkımıza hizmetin aksamaması için özveri ile çalışan belediye personelimizin bilinçli ve sağlıklı olması önceliğimizdir. Hizmet verimliliği sağlıktan geçer. Sağlıklı yaşam, sağlıklı hizmettir" diye konuştu. Sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına işleneceği bildirildi.

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